Epic Games ha comprado a Bandcamp

Suena difícil de creer, pero Epic Games es más que solamente Fortnite. Esta compañía ha tenido importantes contribuciones en el desarrollo de videojuegos, particularmente con su motor gráfico Unreal. Ahora que está de moda comprar estudios y demás, Epic no se quería quedar atrás y en esta ocasión adquirieron a Bandcamp, una tienda online de música.

La noticia fue confirmada mediante una publicación en el sitio oficial de Epic, donde la compañía menciona que Bandcamp jugará un importante papel en la visión de Epic para construir marketplace de creadores en un ecosistema repleto de contenido, tecnología, juegos, arte, música y más. Por su parte, Bandcamp mencionó que también los ayudarán con el desarrollo de aplicaciones móviles y herramientas de comercialización. Interesantemente, Bandcamp continuará operando como si nada en el futuro cercano, por lo que los miembros y usuarios de esta plataforma online no tienen nada de qué preocuparse.

Vale la pena recordar que el año pasado Epic también compró a Harmonix, los desarrolladores de Rock Band, por lo que ciertamente algo se traen entre manos en cuanto al tema de la música. De momento no están claros cuáles son los planes de Epic a largo plazo, pero todas estas adquisiciones tienen un por qué y será interesante descubrir cuál era su objetivo todo este tiempo.

Nota del editor: En realidad lo único que me preocupa de todo esto es que Epic quiera empezar a comercializar con NFTs. El tema está muy caliente en estos momentos, pero la realidad es que estos bienes digitales no son muy buen vistos en el gaming, así que esperemos que los creadores de Fortnite y Unreal no quieran entrarle también.

Via: Epic Games