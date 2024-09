Encuentran al actor de Skeletor para live action de Masters of the Universe

En estos momentos se encuentra en producción una película de Masters of the Universe, una apuesta de Amazon por traer esta franquicia al terreno de live action, con las encarnaciones de personajes queridos como He-Man que se han quedado en la mente colectiva por años. Y ahora, se ha confirmado que ya encontraron a alguien clave dentro de esta cinta, al actor que prestará su cara y voz para el querido Skeletor, villano considerado como uno de los más icónicos.

El actor que suena para interpretar al villano es Jared Leto, conocido por su controvertida interpretación del Joker y su participación en la criticada película de Marvel, Morbius. Según los últimos reportes, Leto está en negociaciones para asumir el papel de Skeletor, el principal antagonista de He-Man, y enfrentarse al héroe que será interpretado por Nicholas Galitzine. Travis Knight será el director de este proyecto, mientras que Chris Butler estará a cargo del guión.

Aunque Jared Leto ha sido criticado por algunos de sus papeles en películas de superhéroes, ha demostrado su capacidad actoral en cintas como Dallas Buyers Club y Requiem for a Dream. Si bien su participación en “Masters of the Universe” no está confirmada, su incorporación podría ser un gran impulso para el proyecto. Leto tiene experiencia interpretando personajes oscuros y malvados, lo que lo convierte en un candidato interesante para darle vida a Skeletor.

Se espera que esta nueva adaptación de Masters of the Universe llegue a los cines en 2026. Aunque la única versión de acción real fue lanzada en 1987, con un elenco liderado por Dolph Lundgren, esa película no tuvo mucho éxito en taquilla, pero con el tiempo se ha convertido en una obra de culto. Con Amazon invirtiendo fuertemente en el género de fantasía, los fans esperan que esta nueva versión sea más exitosa que su predecesora.

