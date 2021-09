Hades tomó al mundo por sorpresa cuando finalmente salió de early access el año pasado. Lo nuevo de Supergiant Games terminó por convertirse en uno de los mejores roguelites de todos los tiempos, y para celebrar su primer aniversario, Good Smile Company estará lanzando una adorable figura Nendroid de Zagreus.

Vía Twitter, la compañía nos presentó un primer vistazo al diseño que tendrá esta nueva figura, aunque tristemente tampoco dieron más detalles como de precio o fecha de lanzamiento.

Congratulations to @SupergiantGames on the 1st Anniversary of HADES!!

We’re excited to announce that a Nendoroid of Zagreus is currently in the works! Stay tuned for more information coming soon!#HadesGame #nendoroid #goodsmile pic.twitter.com/jWqgTfNpHW

