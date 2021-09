Apenas el día de ayer, Denis Villeneuve, famoso cineasta y director de Dune, se sumó a la larga lista de celebridades que han criticado a las películas de Marvel. Según Villeneuve, “las películas del MCU no son mas que un corta y pega de otras”, así que Scott Derrickson, director de Doctor Strange, ha salido a responderle.

A través de su cuenta de Twitter, Derrickson publicó un mensaje que, si bien no está dirigido a nadie en particular, todos sabemos para quién lo escribió realmente:

Anyone who lambastes Marvel movies as all being the same has either a) not seen them all and therefore shouldn’t assume they’re all the same, or b) seen them all because hey, they actually quite like watching Marvel movies.

