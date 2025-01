El Xbox Cloud Gaming llegará a televisiones LG pronto

Desde hace algunos meses atrás Microsoft ha mostrado un nuevo enfoque respecto a su distribución de juegos y el servicio de Game Pass, puesto que quieren expandirse más allá de únicamente las consolas, y esto lo van a lograr mediante la parte de la nube, ya sea en la computadora, los celulares y hasta las sticks inteligentes. De hecho, algunas marcas de TV integrarán la aplicación para que el usuario solo conecte sus controles y se pongan a trabajar.

En 2025, Xbox Cloud Gaming llegará oficialmente a los televisores inteligentes de LG, permitiendo a los propietarios acceder a “cientos” de títulos de Game Pass Ultimate directamente desde su pantalla. Entre los juegos destacados están Avowed que se lanzará en febrero, e Indiana Jones and The Great Circle, más los que se vayan lanzando en el año como Doom The Dark Ages.

Además del catálogo, los usuarios podrán transmitir más de 50 juegos seleccionados que ya tengan comprados, incluso si no forman parte del servicio de suscripción. Este enfoque amplía las opciones para los jugadores y reafirma la estrategia de Microsoft de ofrecer acceso flexible a su ecosistema de juegos en la nube, eliminando la necesidad de consolas o hardware adicional.

La llegada de Xbox Cloud Gaming a LG sigue a su despliegue en dispositivos Amazon Fire TV en 2024 y en televisores Samsung en 2022. Aunque Microsoft no ha especificado aún qué modelos serán compatibles, ha prometido detalles adicionales en los próximos meses.

Este movimiento refuerza la estrategia de abrir el acceso a los videojuegos y competir en el creciente mercado del gaming en la nube. Con esta expansión, LG se suma a una lista cada vez mayor de dispositivos compatibles, consolidando la posición de Xbox Cloud Gaming como un servicio líder en su categoría. Y claro, siguen con su iniciativa de “This is an Xbox”.

Vía: Eurogamer