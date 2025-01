La franquicia de películas de Sonic supera el billón de dólares

En el 2024 se cerró con broche de oro en el mundo del cine, esto con el lanzamiento de Sonic 3 La Película, esperada cinta que nos muestra nuevos personajes como Shadow The Hedgehog, el cual ha tomado una segunda ola de popularidad gracias a las series a su juego lanzado hace no mucho. Con esto en mente, se ha dado información de taquilla, la cual no solo incluye datos de esta tercera aventura.

La saga cinematográfica ha alcanzado un hito histórico al superar el billón de dólares en taquilla a nivel mundial. Paramount confirmó la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter, agradeciendo el apoyo de los fanáticos que han impulsado este éxito. Desde el lanzamiento de la primera película en febrero de 2020, la franquicia ha mantenido una trayectoria ascendente, con una recaudación inicial de 319,7 millones de dólares, seguida por su secuela en abril de 2022, que sumó 405,4 millones.

Woo-hoo! The Sonic the Hedgehog film franchise zooms past $1 billion at the global box office! Thank you to the best fans in the world 💙💛❤️🖤 pic.twitter.com/bf88J5etxt

— Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) January 5, 2025