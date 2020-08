The Sims 4 no es extraño a colaboraciones especiales, y el día de hoy se ha revelado una expansión especial basada en Star Wars. Este paquete nos dejará vivir varias aventuras de este universo muy, muy lejano. De igual forma, el contenido nos dejará visitar Glaxy’s Edge y estará disponible el próximo 8 de septiembre en PlayStation 4, Xbox One y PC.

Vía: Opening Night Live