Al igual que con el PS4, los juegos digitales en PS5 tienen fecha de caducidad

Pese a que el PS5 no lleva ni un año en el mercado, se ha descubierto que esta consola sufre de un gran problema que podría volver obsoleta a esta plataforma en un futuro. Al igual que el PS4, el hardware más reciente de Sony dejará de reproducir juegos en dado caso de que la pila CMOS se agote y no exista algún tipo de conexión línea disponible.

De acuerdo con Does It Play?, quienes descubrieron este mismo problema en el PS4, al sustituir la pila CMOS de un PS5 y reiniciar la consola sin conexión al internet, será imposible disfrutar de algún juego digital. Respecto a las copias físicas, una serie de pruebas han proporcionados resultados mixtos.

Aunque en PS4 puedes disfrutar de todos tus juegos físicos sin muchos inconvenientes al realizar este proceso, en el caso del PS5 las cosas son más complicadas. Does It Play? menciona que entregas como Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Call of Duty: Black Ops Cold War funcionan sin inconvenientes, pero Mortal Kombat 11 simplemente no arranca.

PS5 UPDATE: We have published our initial findings on #cbomb and it's effect on #PS5 consoles and games.

This will be of particular interest to anyone who owns a PS5 Digital Edition.https://t.co/tSggp7zJVN

— Does it play? (@DoesItPlay1) April 17, 2021