5 grandes RPG que puedes jugar en tu celular

Jugar en teléfonos móviles se ha convertido en parte del día a día de millones de personas. De hecho, el gran grueso de lo que se consideran “videojugadores”, se encuentra precisamente en plataformas como Android y iOS. Por supuesto, las experiencias que uno se encuentra en los famosos celulares, suelen ser efímeras y de muy baja calidad, sin embargo, también han existido muy interesantes intentos para que este mercado se acerque a cosas más sustanciosas. Para prueba, el hecho de que tenemos a varios RPG clásicos con versiones móviles muy bien logradas e incluso, otros títulos de este género totalmente pensados para las capacidades de un smartphone. En caso de que tu celular sea uno de tus espacios de juego, acá te van cinco grandes RPG que puedes disfrutar en él.

Chrono Trigger

La gran leyenda. Considerado por mucho como el mejor juego de rol japonés de todos los tiempos, Chrono Trigger representa a uno de los más grandes mitos del medio, esto gracias a que básicamente se juntó a un auténtico Dream Team para su desarrollo, teniendo nada más ni nada menos que al creador de Final Fantasy, y al creador de Dragon Quest juntos por primera vez en un proyecto. Además, Akira Toriyama, deidad del anime por su trabajo en cosas como Dragon Ball, se encargó del arte y diseño de personajes. Cuesta trabajo encontrar las palabras correctas y suficientes para hacerle justicia a esta maravillosa experiencia que marcó y seguirá marcando la vida de muchos. La buena noticia si es que lo quieres disfrutar en tu móvil, es que la versión que tenemos aquí es bastante decente y se juega sorprendentemente bien.

The Banner Saga

A pesar de los tropiezos y malos momentos por los que ha atravesado BioWare en los últimos años, nadie puede borrar su gran legado y renombre. De sus filas han nacido un sin fin de desarrolladores, algunos de ellos que decidieron emprender su propio camino para crear propuestas totalmente nuevas. Nuestra lista de RPG para móviles no podía estar completa sin algo de representación occidental y para ello, tenemos a la gente de Stoic Studio, compañía precisamente compuesta por varias personas que se formaron en BioWare y que con The Banner Saga, nos demostraron su enorme talento. En este RPG táctico de tres partes con muchos elementos de libro de elige tu propia aventura, se nos cuenta una memorable historia llena de momentos cruciales en los que nosotros como jugadores, tenemos que tomar importantes decisiones que impactan directamente a la narrativa. Y sí, por la naturaleza del juego, disfrutarlo en una pantalla táctica es bastante viable.

Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King

Una pregunta bastante justa que uno se puede llegar a hacer es la de “¿por dónde entrar al mundo de los RPG?” Una de las puertas más amigables con las que te puedes encontrar se llama Dragon Quest, saga que básicamente le dio vida y pie a lo que ahora conocemos como JRPG, instaurando muchas de las bases que hasta la fecha fundamentan al género. La verdad es que básicamente cualquier entrega de la serie de Enix es una buena entrada, pero en caso de que quieras algo para tu móvil, te diríamos que la versión que tenemos de Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King en dichas plataformas, es una que vale mucho la pena, pues incluso está adaptada para poderse jugar en vertical y usando una sola mano. Lo mejor de todo esto es que estamos frente a una de la entregas más queridas de la franquicia y en general, te diríamos que ante uno de los RPG más importantes de la historia.

Final Fantasy XV: Pocket Edition

Sí, lo sabemos. Final Fantasy XV fue un juego verdaderamente increíble que de nueva cuenta nos llevó por un gran viaje, pero la realidad es que su enorme ambición terminó causando que Square Enix no pudiera entregar un producto completo. Como parte de todo este multimillonario proyecto, tuvimos Final Fantasy XV: Pocket Edition, la cual, es básicamente una versión en miniatura del RPG principal. Puede que esto te suene como que es una versión rebajada o diluida de la obra original que debutara en 2016 en PS4 y Xbox One, pero la verdad es que más bien es una adaptación muy bien lograda de las aventuras de Noctis y compañía que fue completamente pensada y diseñada para funcionar de una gran manera en smart phones. Incluso te diríamos que si ya jugaste el título original y te gustó, puede que aquí encuentres mucho valor.

Genshin Impact

Uno de los grandes fenómenos de la actualidad. Prácticamente de la nada, hace unos meses apareció un estudio chino llamado miHoYo para presentar un nuevo RPG de súper producción. Lo más llamativo de Genshin Impact no fue su elaborado arte y la manera en la que su mundo nos recuerda a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, no. Lo que convirtió en todo un monstruo a este juego fue su modelo de negocio free to play. Así es, no es necesario gastar ni un centavo para adentrarte en las mieles de este maravilloso universo. Por si todo esto no fuera poco, los chinos decidieron apostar a lo grande y así, tener una muy decente versión de su título en plataformas móviles. Con este juego en especial, creemos que no hay pretexto para no jugarlo.