El piloto de la serie de TLOU ha concluido

La serie de The Last of Us para HBO cada vez está más cerca de ser una realidad. Después de un par de filtraciones, se ha revelado que el piloto de esta adaptación del amado juego de Naughty Dog, ha concluido sus filmaciones.

Recientemente, Kantemir Balagov, director de este piloto, anunció que la filmación del episodio ha llegado a su fin. Esto significa que el material grabado será mostrado a ejecutivos y a un público a puerta cerrada, esto para determinar qué funciona y qué no. Esto fue lo que comentó Balagov al respecto:

“Mi trabajo aquí está hecho. Estoy realmente agradecido por la oportunidad. Fue una gran experiencia con altibajos”.

Junto a esto, el director también le agradeció a los actores, equipo de filmación y a Neil Druckmann, director de los juegos de The Last of Us, por su participación. Aún no hay una fecha de estreno concreta para la serie, pero ahora solo es cuestión antes de que veamos material adicional relacionado con esta producción.

Vía: Kantemir Balagov