El modo ‘sin construcción’ llegó a Fortnite para quedarse

Fortnite Chapter 3 Season 2 introdujo un modo que deshabilitaba la construcción por completo dentro del battle royale. Muchos jugadores quedaron fascinados con esta novedad, por lo que Epic Games decidió añadirla como un modo de juego permanente. No te preocupes, que el modo battle royale con construcción seguirá ahí para todos, y el que no tendrá construcción funcionará como una playlist por aparte.

Conocido como Fortnite Zero Build, este modo no te permitirá construir ningún tipo de estructura, y podrás encontrarlo en la página de Discover con modalidades en Solo, Duos, Trios, y Squads. Debido a que no podrás construir, tendrás un escudo que se regenerará de forma automática y que te cubrirá 50 puntos de daño, además de claro, el tradicional escudo que vas rellenando con pociones y demás ítems dentro del juego.

Anteriormente, varios insiders y filtradores de Fortnite encontraron múltiples pistas que sugerían que efectivamente, este modo de juego formaría parte de las playlists permanentes de Fortnite, lo que significa que todos los otros datos filtrados probablemente sean ciertos.

Nota del editor: Creo que es una buena decisión el que Epic haya decidido conservar este modo para quienes buscan una experiencia de battle royale mucho más tradicional. Además claro, también está la experiencia clásica de Fortnite para quienes ya son todos unos maestros de la construcción.

Via: Epic Games