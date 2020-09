El modelo de Game Pass no sería viable para PlayStation, asegura CEO de SIE

El día de ayer Sony nos sorprendió al anunciar PlayStation Pus Collection, en donde los suscriptores a este servicio en línea podrán recibir grandes exclusivas del PS4, las cuales también se podrán disfrutar en PS5. Respecto a este punto, Jim Ryan, CEO de SIE, ha mencionado que no planean crear algo similar a Xbox Game Pass con este programa.

En una entrevista con GamesIndustry.biz, Ryan habló un poco más sobre PlayStation Pus Collection y lo que los usuarios pueden esperar de él. Esto fue lo que comentó:

“Las grandes IP propias están todas ahí, los grandes títulos de socios, y diríamos que si eres nuevo en PlayStation, o si no tienes una PS4 pero tienes una PS5, y estás pagando una suscripción a PS Plus, básicamente obtienes un PS4 por el precio de la suscripción. Estamos encantados de poder hacer eso. Creemos que es realmente emocionante y esperamos que la gente se sorprendiera y se deleitara con eso”.

Uno de los factores más atractivos del Xbox Game Pass, es el hecho de que tanto juegos first party como algunos third party se pueden disfrutar en este servicio desde el día uno. Sin embargo, Sony no planea realizar algo similar con PS+ Collection, ya que no considera este modelo rentable. Esto fue lo que comentó Ryan:

“Para nosotros, tener un catálogo de juegos no es algo que defina una plataforma. Nuestro discurso, como han escuchado, es ‘juegos nuevos, juegos geniales’. Hemos tenido esta conversación antes: no vamos a seguir el camino de poner títulos nuevos de lanzamientos en un modelo de suscripción. Estos juegos cuestan muchos millones de dólares, más de $100 millones, para desarrollar. Simplemente no vemos eso como sostenible. Queremos hacer que los juegos sean más grandes y mejores y, con suerte, en algún momento más persistentes. Así que ponerlos en un modelo de suscripción desde el primer día, para nosotros, no tiene ningún sentido. Para otros en una situación diferente, podría tiene sentido, pero para nosotros no. Queremos expandir y hacer crecer nuestro ecosistema existente, y poner nuevos juegos en un modelo de suscripción simplemente no encaja con eso”.

Nadie puede negar que Xbox Game Pass es un movimiento pro-usuario. Sin embargo, también ha quedado claro que este servicio no es el más rentable en el mercado, y es un riesgo que PlayStation no desea tomar actualmente. Puedes conocer más sobre PlayStation Plus Collection aquí. De igual forma, las pre-ordenes del PS5 en Amazon México ya están disponibles.

Vía: GamesIndustry.biz