El Kickstarter de Binding of Isaac te ofrece agua de la bañera de su creador

Hace un par de años, una streamer se hizo viral al vender agua de su bañera, literalmente. En su momento, Belle Delphine se vio envuelta en una enorme controversia, pero lo bizarro del asunto es que todas estas botellas de agua se agotaran en cuestión de segundos. Parodiando todo esto tenemos a Edmund McMillen, creador de Binding of Isaac, que ahora ofrece su propia agua de baño a través de Kickstarter.

The Binding of Isaac: Four Souls es un juego de mesa que ha regresado a Kickstarter para financiar una nueva expansión llamada Requiem. Esta campaña de financiamiento ha tenido muchísimo éxito en redes sociales, y aprovechando este momentum, sus desarrolladores decidieron promover el juego al ofrecer agua de la bañera de McMillen para quienes estén dispuestos a donar $2 mil dólares.

Requiem es una versión expandida del juego que añade 248 cartas adicionales y que hasta la fecha lleva $5.5 millones de dólares recabados. Con tan solo dos días restantes para que finalice esta campaña, sus desarrolladores buscan recabar la mayor cantidad de dinero posible y desbloquear todavía más contenido dentro del juego. Puedes apoyarlos en el siguiente enlace.

Via: Kotaku