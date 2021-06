Persona 4 Golden ya supera el millón de unidades vendidas en PC

Poco a poco, la serie de Persona ha ganado el reconocimiento y popularidad que se merece. El día de hoy se dio a conocer que la franquicia creada por Atlus había superado las 15 millones de unidades a nivel mundial a lo largo de 25 años. Ahora, hace unos momentos se compartieron datos exactos en referencia a la versión de Persona 4 Golden en PC.

En el previo reporte que se compartió, se mencionaba que la versión de PC de este título ya contaba con 900 mil unidades vendidas para el 31 de marzo de 2021. Sin embargo, hace unos momentos, la cuenta oficial de Atlus en Twitter reveló que Persona 4 Golden en Steam ya cuenta con más de un millón de jugadores. Lo que significa que en un lapso aproximado de tres meses, 100 mil personas decidieron comprar esta entrega.

A Special Broadcast from the Midnight Channel ✨

Persona 4 Golden has sold 1 million copies on Steam! Thank you for your support! pic.twitter.com/qrrZF0WQb8

