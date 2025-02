El festejo del 30° aniversario de Housemarque

PlayStation decidió llevar a cabo su primer State of Play del año y aunque se había comunicado que el evento estaría centrado en producciones de desarrolladores externos, sí existió una grata sorpresa que llegará en exclusiva para PlayStation 5 durante 2026.

Se trata de Saros, la más reciente propuesta de Housemarque, que será un shooter fiel a su trayectoria, cargado de acción y es previsible que tenga un nivel de dificultad elevado como lo han sido los títulos previos de esta casa productora, alineado a Returnal o Nex Machina.

En paralelo, Sega demostró que pasa por un gran estado de forma y presentó Shinobi: Art of Vengeance, el regreso del ninja con un estilo en dos dimensiones y también sorprendió con Sonic Racing CrossWorlds, las carreras desenfadadas del erizo azul y sus compañeros más cercanos.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater y Borderlands 4 confirmaron su fecha de lanzamiento para el 28 de agosto y 23 de septiembre, respectivamente. En el caso del segundo habrá un State of Play en meses próximos donde se darán a conocer más detalles y no se descarta la posibilidad de ediciones de colección o controles temáticos.

Capcom mostró un video de Onimusha: Way of the Sword e hizo lo propio con la versión remasterizada de Onimusha 2: Samurai’s Destiny que ya había sido confirmada semanas atrás. Asimismo, Bandai Namco cobró relevancia con un vistazo a Digimon Story Time Stranger.

Supermassive Games seguirá expandiendo el universo de Man of Medan con la experiencia de terror denominada Directive 8020, la cual tendrá lugar en una nave espacial y habrá que enfrentarse a los aliens para poder sobrevivir y mantener a la especie humana.

En la misma tónica empleada por Sony en los últimos años, no podía faltar una remasterización de sus clásicos de antaño y Days Gone Remastered tendrá versión renovada con contenido adicional como un modo de hordas y un apartado de fotografía mejorado. Los usuarios de PS4 podrán dar el salto pagando $10 dólares americanos.

El aclamado Lies of P recibirá una expansión que responde al nombre de Overture, donde será posible explorar las áreas nevadas con adiciones de jefes y personajes. Por su parte, Tides of Annihilation ofrecerá acción y plataformas en un mundo distópico basado en Londres.

En el horizonte quedaron propuestas muy interesantes como Warriors: Abyss, un roguelike de Dynasty Warriors; MindsEye, una apuesta de conducción y disparos recordando a GTA y; The Midnight Walk, la futura aventura de los creadores de Lost in Random, además de Lost Souls Aside, un RPG en el medio oeste.

El State of Play trajo algunas sorpresas que podremos disfrutar en los próximos meses y demuestra que los estudios tienen grandes ideas en mente para buscar diferenciarse del resto de sus competidores, siendo una noticia destacable que PlayStation haya mostrado Saros, una nueva propiedad intelectual como exclusiva.