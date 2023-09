El exitoso indie Dave the Diver llegará a Nintendo Switch

Dave the Diver estará disponible para la consola de Nintendo el próximo mes. Esta información se reveló durante el Nintendo Direct de hoy, los propietarios de Switch no tendrán que esperar mucho para probar Dave the Diver, ya que llegará a la plataforma el 26 de octubre. Además, una demostración gratuita estará disponible en la eShop más tarde hoy.

Este será el primer lanzamiento en consola de Dave the Diver después de su lanzamiento oficial en PC a principios de este año. Dave the Diver es un RPG de aventuras casual donde los jugadores exploran el fondo del mar y gestionan un bar de sushi. Sin embargo, el juego mantiene la emoción con minijuegos y misiones secundarias que mantienen a los jugadores en vilo constantemente.

Vía: Nintendo of America

Nota del editor: Todo mundo habla de este juego y de lo adictivo y divertido que es, pero no he tenido tiempo de jugarlo. Háganlo por mí porque estoy seguro de que es un juegazo.