Mario Kart 8 Deluxe tendrá edición física completa

El día de hoy finalmente se ha anunciado la última ola de personajes y pistas para el DLC de Mario Kart 8 Deluxe, y eso significa el cierre definitivo del videojuego después de dos años de estar recibiendo de forma constante contenido. Y con ello, algunos usuarios se preguntan si habrá una edición definitiva del mismo con todo lo que será lanzado hasta la temporada de fiestas decembrinas.

Ante esto, en el directo de Japón se confirma que sí saldrá una versión física, pero a diferencia de lo que pasó en su momento con Zelda: Breath of The Wild, esta caja no va a contener todo el contenido dentro del cartucho. Pues para empezar, se estará lanzando antes de las fiestas, siendo antes del lanzamiento del DLC que dará cierre.

Is it all on cart or is the DLC a code?

— monkeker (@monkeker) September 14, 2023