Resumen: Nintendo Direct [14/09/23]

El día de hoy se ha llevado a cabo una nueva edición de Nintendo Direct, con anuncios que ha sido de sorpresa para muchos de los espectadores de la empresa dueña de Mario, tuvimos de casi todo aunque hubo detalles que hicieron falta. Aquí el resumen con lo más importante en cuanto anuncios de sus juegos más ambiciosos.

DLC de Splatoon 3

Lo primero que se mostró fue un nuevo avance de la expansión que tendrá Splatoon 3, con jugabilidad un poco diferente que se asemeja a los RPG de acción disparos. Entre sus novedades está la progresión del personaje y mejoras para el mismo. Se lanzará en la primavera del 2024.

El regreso de Mario Vs. Donkey Kong

Después tuvimos el anuncio de un remake de Mario Vs. Donkey Kong, juego que tendrá algunas mejoras en comparación al título que vimos originalmente para el Game Boy Advance, eso incluye el multijugador cooperativo en local. Llegará el 16 de febrero de 2024.

Revelan fecha y nombre del nuevo juego de Peach

Después de lo que Nintendo mostró hace un par de meses, no sabíamos nada del juego que dieron a conocer el retorno de Peach como protagonista. Pero eso se ha enmendado al dar a conocer su nombre, Princess Peach: Showtime!. Llegará a Switch el 22 de marzo de 2024.

Nuevo gameplay de Super Mario RPG

Se muestra un nuevo tráiler de Super Mario RPG, en este se revelan nuevos ataques que aparentemente no salen en el videojuego original de Super Nintendo. A esto se suman las escenas cinemáticas que tienen animaciones mucho mejores.

Revelan Contra: Operation Galuga

Wayforward y Konami traen de regreso a una saga muy querida con Contra: Operation Galuga, el cual tiene acción cooperativa hasta de 4 usuarios al mismo tiempo. Realmente es una adaptación del clásico de NES y llegará en 2024.

Llega F-Zero 99 al servicio de Switch Online

Otro de los anuncios que ha gustado a los fanáticos es F-Zero 99, juego que pondrá a muchos usuarios a competir en las carreras más veloces donde solo el mejor de todos quedará en pie. Está disponible ya en Nintendo Switch Online, mínimo se necesita la membresía más baja.

Primer avance largo de Luigi’s Mansion 2

Tenemos un nuevo avance del remaster de Luigi´s Mansion: Dark Moon, juego que se adapta a los controles de Switch y regresa la aventura por la cual el hermano de Mario siguió forjando una personalidad sólida. Llegará en verano de 2024.

Última oleada de pistas para Mario Kart 8 Deluxe

Finalmente se han mostrado las últimas pistas para Mario Kart 8 Deluxe, esto incluye a Daisy Circuit y algunas más que aún no se ha mencionado. Por su parte se dieron a conocer a los corredores finales, entre ellos Diddy Kong, Funky Kong, Pauline y Peachette. La oleada se lanza en fiestas de diciembre.

Se revelan más amiibos

Se confirmo que el próximo 3 de noviembre se lanzan los amiibo de Zelda: Tears of the Kingdom que corresponden a Ganondorf y Zelda. También de Noha y Mio de Xenoblade Chronicles 3 para el 19 de enero de 2024. Por su parte, se mostró finalmente al amiibo de de Sora, el cual aún no cuenta con fecha de lanzamiento.

Museo de Nintendo

Se anuncia un museo que será construido en las oficinas de la compañía de Estados Unidos, terminarán de hacer las edificaciones para marzo del 2024. Por lo que habrá que esperar un poco más para la apertura del mismo público.

Dave The Diver llegará a Nintendo Switch

Se confirma Dave The Diver para Nintendo Switch, uno de los indies más destacados del 2023 que ha estado en el ojo de los conocedores de la industria. Llegará el 26 de octubre y se lanzará un demo este mismo día.

Tomb Raider original regresa en remaster

Durante el directo se ha confirmado Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft, remasterizaciones de los primeros 3 juegos de la franquicia de la exploradora que inició su popularidad en PlayStation. Llega el 14 de febrero de 2024 a la consola.

Se anuncia SaGa Emerald Beyond

Después de haber tenido algunas remasterizaciones por parte de Square Enix, finalmente la franquicia de SaGa está teniendo un nuevo videojuego llamado Emerald Beyond, con gráficos y jugabilidad adaptados a nuestros tiempos. Llegará en algún punto de 2024.

Los clásicos de DS vuelven con Another Code: Recollection

El juego de Nintendo DS, Trace Memory, y su secuela, inédito en Norteamérica, regresan completamente mejorados para el sistema Nintendo Switch como Another Code: Recollection. Llegará el 19 de enero de 2024 para la consola.

Se lanza nuevo avance de Detective Pikachu Returns

Revelan nuevo de Detective Pikachu con más escenas que nos confirma su lanzamiento para el próximo 6 de octubre. Es una secuela directa del juego lanzado para 3DS en el 2016.

Más avances para WarioWare: Move It

Nos recuerdan que WarioWare: Move It estará lanzándose para la consola, y también nos muestran como suena la voz del personaje sin la participación de Charles Martinet. Se lanza el próximo 3 de noviembre para Switch.

El juego de estrategia, Wargroove 2, revelado su fecha de salida

Entre otros juegos que tuvimos de menor grandeza pero que para muchos tienen un valor gigante debido a su porte de estrategia es Wargroove 2, el cual confirma su lanzamiento para el próximo 5 de octubre en distintas plataformas.

Remake de Paper Mario The Thousand-Year Door

Para terminar con broche de oro, se ha lanzado un avance en el que nos confirman el remake de Paper Mario The Thousand-Year Door, al cual se le considera como el mejor juego de esta franquicia nacida en el Nintendo 64. En su avance se le nota como una calca del original pero con mejores gráficos, llegará en el 2024.

Este sería todo el resumen del Nintendo Direct de Septiembre.