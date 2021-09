Durante gamescom 2021, Microsoft no solo reveló la fecha exacta de Halo Infinite, sino que también revelaron un control Elite Series 2 así como una consola Xbox Series X edición especial. Esta última incluye un control estándar pero con temática de Halo, y desafortunadamente, se confirmó que no se venderá por separado.

Josh Munsee, gerente sénior de marketing en Xbox, confirmó la triste noticia a través de un reciente tweet:

Also, this specific Halo Infinite themed controller will not be sold separately. It only comes bundled with the console.

— Josh Munsee (@joshmunsee) August 25, 2021