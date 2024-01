El compositor Koji Kondo recibe importante galardón

Durante toda la carrera de Nintendo, al menos en la parte cuando ya empezaron a dedicarse dentro del mundo de los videojuegos, es que la música de los títulos ha sido bastante importante para que la gente reconozca las franquicias, sobre todo cuando hablamos de las más reconocidas, hablamos de Super Mario y The Legend of Zelda. Y la persona que está a cargo dentro del apartado, no podría ser otra que el reconocido músico y compositor, Koji Kondo.

El creador de grandes melodías debía sí o sí recibir un tributo, y por fortuna ha llegado el momento, pues decidieron sumarlo al Salón de la Fama de la Academia de Artes y Ciencias Interactivas, esto por su contribución a la parte musical de varios videojuegos populares. Y será el próximo 15 de febrero cuando reciba su merecido reconocimiento, concretamente en la ceremonia 27 de los premios DICE, noticia que se ha esparcido rápidamente mediante las redes sociales oficiales.

We're excited to announce that Koji Kondo, the acclaimed @Nintendo composer and sound director, will be honored at the 27th Annual #DICEAwards!

— Academy of Interactive Arts & Sciences (@Official_AIAS) January 24, 2024