El cómic de The Rise of Skywalker presentará una historia nunca antes vista

El día de hoy Marvel Comics anunció que Star Wars: The Rise of Skywalker recibirá una adaptación en cómic este año, manteniendo viva la nueva tradición que comenzó con la primer película de la franquicia en 1977. Star Wars: The Rise of Kylo Ren adaptará la cinta en una mini-serie de cinco ediciones, pero no esperes que esta adaptación le sea 100 por ciento fiel a su contraparte en el cine.

Al momento de anunciarlo, Marvel reveló que esta adaptación incluirá giros y sorpresas inesperadas de la película y material de la historia totalmente nuevo. Su escritora, Judy Houser, compartió lo siguiente:

“Como una fan de toda la vida de Star Wars, fue un honor que me pidieran ser parte de la conclusión de la saga Skywalker con Marvel Comics. Tenemos unos planes muy divertidos para agregar escenas y material que no fueron vistos en la película.”

Desde el lanzamiento de Star Wars: The Rise of Skywalker en los cines, ha habido numerosos reportes sobre todo el material que casi llegaba a la película, pero no logró entrar a la edición final. El libro de arte revel oficial reveló muchos de estos momentos, y esta novelización promete darnos más detalles e información sobre algunas de las escenas de la cinta.

