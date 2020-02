Google Stadia suma cuatro nuevos juegos al servicio

Aunque Google Stadia tuvo un sinfín de problemas durante su lanzamiento, las cosas parecen haberse calmado un poco desde entonces. Lento pero seguro, la compañía ha estado construyendo poco a poco la biblioteca de juegos del sistema. El día de hoy, Stadia anunció cuatro nuevos títulos para el servicio cortesía del desarrollador Image & Form: SteamWorld Dig, SteamWorld Dig 2, SteamWorldHeist, y SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech. Stadia no ha anunciado una fecha de lanzamiento en específico o precios, pero SteamWorld Dig 2 y SteamWorld Quest llegarán de manera gratuita para los usuarios Pro.

