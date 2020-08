El actor de doblaje, Troy Baker, será el antagonista en The Medium

The Medium es uno de los juegos más esperados de terror para finales de año. Bloomer Team ha demostrado juego tras juego todas sus capacidades para crear una experiencia horrífica que vale mucho la pena. Ahora, el estudio ha revelado que uno de los actores más reconocidos de la industria estará presente en el juego.

Por medio de un vídeo enfocado en el detrás de cámaras de esta producción, se ha revelado que Troy Baker, actor de doblaje a quien recientemente vimos como Joel en The Last of Us Part II, es el encargado de darle vida a Fauces, la entidad antagonista de esta historia.

En The Medium tomamos el papel de Marianne, quien tiene la habilidad de interactuar con el mundo de los espíritus y el normal. Aunque por el momento se desconoce cuándo estará disponible el juego, se espera que esta experiencia llegue a nuestras manos a finales de año en Xbox Series X y PC.

En temas relacionados, The Medium iba a salir originalmente hace 10 años en Wii U. De igual forma, se ha confirmado que el juego correrá a 30fps en Xbox Series X.

Vía: Bloomer Team