El actor original de Frank Woods no volverá para CoD: Black Ops Cold War

La semana pasada se hizo oficial Call of Duty: Black Ops Cold War por medio de unas misiones en Warzone, confirmando que un personaje amado por los fans regresaría: Frank Woods, sin embargo, no volverá como antes, pues James C. Burns, actor que le prestó su voz durante el título original, será remplazado.

Hablando en un canal de YouTube, Burns habló sobre su decepción al no ser considerado para este nuevo título:

“Estoy seguro de que la historia será jodidamente brillante. Es solo que si hubiera podido traer todo lo que sé… como si tuviera 80 mil libras de peso para llevar a esta cosa. No es un ataque a cualquiera que haya entrado para hacerlo, pero no tiene la experiencia que yo tengo con Woods. Llevó 11 años con este hombre, tengo toda esta historia de fondo y todas estas cosas de primera mano… ¡y conozco al hombre! Habría hecho un gran trabajo. Estoy muy decepcionado que no tuve la oportunidad de hacerlo, eso es todo.”

Lo que más sorprendió a Burns de que no fuera llamado por Activision es el hecho que se trata de una secuela directa de Black Ops, según el:

“Tampoco lo entiendo, especialmente cuando tienen a un chico imitándome. Una cosa es traer un nuevo personaje, verdad, y hacer que cree un Woods completamente nuevo, pero no lo hicieron. Trajeron a un tipo que me está robando…imitando lo mío”.

Call of Duty Black Ops Cold War saldrá para PS4, Xbox One y PC el próximo 13 de noviembre.

Via: PSU