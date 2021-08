eBay prohibió la venta de múltiples dev kits del PS5

No sabemos exactamente cómo, pero un par de dev kits del PlayStation 5 terminaron ofertados en eBay. Aproximadamente, estas máquinas se estaban vendiendo en poco más de $3 mil dólares, pero por suerte, la plataforma de compraventas logró eliminar las publicaciones rápidamente.

A PS5 Development Kit DFI-D1000AA was for sale today on eBay for a few hours #PS5 #PlayStation5 #PlayStation #DualSense #PlayHasNoLimits pic.twitter.com/VzG3tQ4jcq

— @Zuby_Tech (@Zuby_Tech) August 4, 2021