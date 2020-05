EA tiene planeado lanzar muchos más juegos en Switch durante este año

A pesar de que EA ya cuenta con una presencia en Nintendo Switch, las experiencias que ofrece en la consola híbrida, no están al mismo nivel que en PS4, Xbox One y PC. El hardware de Nintendo no sólo se quedó sin Star Wars Jedi: Fallen Order, sino que juegos como FIFA no poseen todo el contenido. Así que la compañía planea cambiar esto y, durante el año fiscal de 2021, desean lanzar más juegos en esta consola.

Recientemente, EA realizó una junto de inversionistas referente al cierre del cuarto trimestre del 2020, en donde, entre otras cosas, revelaron que planean lanzar al mercado 14 juegos entre ahora y marzo 2021. De igual forma, la compañía afirmó que le proporcionarán el soporte al Nintendo Switch que tanto ha carecido de su parte.

Entre la lista de los 14 juegos podemos esperar títulos anuales como FIFA y Madden, así como experiencias anunciadas previamente, como Command and Conquer Remastered, juegos para dispositivos móviles y Burnout Paradise en Switch. Por el momento se desconoce si el nuevo Battlefield planeado para 2021, Apex Legends y la misteriosa remasterización HD podrían llegar a la consola híbrida.

Recientemente, surgieron pistas que apuntaban a que el primer juego de Unravel podría llegar al Nintendo Switch. De igual forma, EA ha revelado cuándo podemos esperar el próximo EA Play Live.

Vía: IGN