El E3 que no es E3 – Atomix Podcast 259

Esta semana te tenemos un capítulo muy movido con noticias de todo tipo sobre lo que pasará con los espacios que E3 dejó vacíos en este verano. Además te contamos sobre los posibles responsables de la filtración de The Last of Us: Part II. En qué hemos estado jugando te daremos nuestras impresiones finales de Predator: Hunting Grounds.