EA cancela el desarrollo del remake de Dead Space 2

Uno de los juegos más aclamados de 2023 fue el remake de Dead Space a cargo de EA Motive. El título fue tan bien recibido, que muchos han llamado a esta entrega la versión definitiva del survival horror de EA. De esta forma, muchos seguramente pensaron que un trabajo similar enfocado en la secuela ya estaba en producción. Sin embargo, parece que este ya no es el caso.

De acuerdo con Jeff Grubb, famoso insider del medio, EA sí llegó a considerar un remake de Dead Space 2, con Motive una vez más a cargo del desarrollo. Sin embargo, las bajas ventas del título del año pasado habrían convencido a la compañía detrás de Battlefield de no seguir este camino. Esto fue lo que comentó Grubb al respecto:

According to @JeffGrubb, EA Motive was working on a 'Dead Space 2' Remake which was in concept phase but got cancelled/shelved because of the lackluster sales of the first Remake.

