EA advierte sobre spoilers de Star Wars Jedi: Survivor

El mundo de los videojuegos puede ser algo privilegiado en algunos aspectos, pues siempre hay gente que puede probar ciertos títulos bastante esperados de manera anticipada, el primer caso es con la prensa y el segundo, a quienes les venden copias físicas, rompiendo así el embargo. Ese es justo el caso del tan esperado Star Wars Jedi: Survivor.

El propio publisher del juego, Electronic Arts, se ha dado cuenta de lo que está pasando con el título, y por eso ha hecho una pequeña mención a quienes ya están jugando su juego en estos momentos. Mencionando que si bien ya no se puede hacer mucho, que al menos no tiren spoilers en las redes, dado que quieren sorprender a todos los fanáticos de la franquicia.

No spoilers! ✋

We’re beyond excited for everyone to experience #StarWarsJediSurvivor this week! We ask that you please be mindful of others and avoid posting or sharing spoilers.

And remember, BD is watching! pic.twitter.com/yjvjwGYvO5

— EA Star Wars (@EAStarWars) April 24, 2023