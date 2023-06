Dueño de equipo de esports dice que es un pésimo negocio

Jeremy Wang, más conocido en internet como el streamer y propietario de un equipo de esports Disguised Toast, ha compartido reflexiones incisivas sobre por qué “la industria de los esports es una de las peores cosas en las que puedes involucrarte”. Y no se debe a que su equipo sea malo, aunque lo sea: se debe a que, a pesar de los millones de dólares que se han invertido, no hay dinero que ganar.

Disguised Toast anunció en enero que había gastado $500,000 dólares para fundar un equipo profesional de Valorant llamado DSG. No fue bien: en mayo, el equipo tenía una racha de 0-7 y Disguised Toast empezaba a tener serias dudas. A pesar de esa experiencia, en mayo adquirió un equipo profesional de League of Legends, con la intención de competir en la North American Challengers League.

Pero esa empresa también tuvo un comienzo poco auspicioso, ya que Riot eliminó inesperadamente la NACL y los profesionales de la LCS amenazaron con ir a la huelga. Esa posible huelga ocurrió cuando a los equipos de la LCS se les permitió por parte de Riot abandonar sus listas de jugadores de la liga de desafiantes de segundo nivel: casi todas las organizaciones de la LCS lo hicieron como medida de ahorro, lo que dejó sin trabajo a docenas de jugadores y entrenadores.

Fue un momento desagradable para la LCS, pero también ocurrió solo semanas después de que Activision reconociera en un informe ante la SEC que la Overwatch League y la Call of Duty League enfrentan desafíos “que están afectando negativamente las operaciones y, potencialmente, la longevidad de las ligas bajo el modelo de negocio actual”, y que esos desafíos podrían resultar finalmente intratables.

En conjunto, los problemas aparentemente repentinos en dos de las ligas de esports más grandes en funcionamiento apuntaban a problemas serios de sostenibilidad para los esports profesionales en general. Tanto Activision como Riot expresaron rápidamente su compromiso con el futuro a largo plazo de sus ligas profesionales, como cabría esperar, pero Disguised Toast presentó una visión mucho más cruda y sombría de la situación.

“La semana pasada, mi contador me envió un mensaje y me dijo: ‘Toast, tenemos que hablar'”, dijo el streamer en su último video. “Me dijo que en realidad estoy en camino de gastar un millón de dólares este año, el doble de lo que esperaba. Me envió una hoja de cálculo con todos estos números rojos, y noté que en la sección de ingresos estaba bloqueada. Le pregunté: ‘¿Por qué la bloqueaste?’ Él dijo: ‘Bueno, no está bloqueada, simplemente no hay nada ahí. No estás ganando dinero'”.

“Si miras cualquier organización de esports en América del Norte, todas están o bien quebradas o en camino a la quiebra. Y cuando digo todas, me refiero a todas. Algunas organizaciones tratarán de aparentar y decir: ‘Hey, estamos bien, nos vemos bien, todo está bien aquí’. Créeme cuando digo que todos están perdiendo mucho dinero. Muchas personas están siendo despedidas, ninguna organización está a salvo en este momento.”