Después de su anuncio oficial en 2013, la exclusiva del PlayStation, Dreams, lentamente se ha convertido en uno de los juegos más fascinantes del PS4, al menos desde un punto de vista de desarrollo. Y ahora, después de estar seis años en desarrollo, y un año en early access, Dreams ya concluyó su fase de desarrollo y estará listo para debutar en febrero.

Mediante un Tweet, Media Molecule nos compartió la emocionante noticia:

We’ve got some exciting news to share, CoMmunity… #DreamsPS4 has gone GOLD! ???

We’re all set for February 14th, 2020! Thank you for all the love and support you’ve shown Dreams and Media Molecule! We’re so excited to continue this adventure with you! ❤️ pic.twitter.com/uThlWjwfex

— Media Molecule (@mediamolecule) January 6, 2020