Director del nuevo Perfect Dark abandona The Initiative

Y así de la nada, Drew Murray, director de diseño para el nuevo Perfect Dark, acaba de anunciar que estará abandonando The Initiative. Murray compartió un extenso mensaje en el cual explica su decisión por dejar el estudio, asegurando que su vida personal necesitaba un poco más de atención.

Aquí su explicación completa:

“Después de dos locos años en The Initiative trabajando en el reboot de Perfect Dark, es hora para mí de despedirme de The Initiative.

Ha sido extraordinario trabajar lado a lado con gente tan talentosa y experimentada, muchos de ellos ahora son mis amigos, pero mi vida fuera del trabajo requiere más atención de la que le he dedicado últimamente, así que estaré dejando mi puesto.

Había mucho misterio sobre el proyecto cuando me uní al estudio – no sabía el tipo de juego que era. No sabía que era Perfect Dark, no conocía a nadie del equipo.

Dos años más tarde, anunciamos la franquicia con un tráiler que me da escalofríos. Lo más importante de todo, el equipo tiene una visión y un talento para sacar adelante el juego y la franquicia.

Me emociona formar parte de los fans que gritarán de felicidad por este nuevo Perfect Dark el día de lanzamiento.”