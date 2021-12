Thomas Mahler, CEO de Moon Studios, recientemente explicó el por qué ya no trabajará con los Xbox Game Studios para su siguiente proyecto, el cual no tendrá relación alguna con la saga de Ori. Tranquilo, que esta franquicia todavía no llegará a su fin, solo se está tomando un descanso.

Respondiendo a los recientes comentarios de Phil Spencer sobre por qué Bungie dejó Microsoft en 2007, Mahler explicó que la decisión de trabajar con Private Division en lugar de Xbox se debe a razones de exclusividad.

“Siempre vemos a los gamers decir que aman Ori, pero odian no poder jugarlo en PlayStation. ¿Por qué no? Porque fue financiado por Microsoft, así que ellos toman esas decisiones. Por suerte, Microsoft nos dejó hacer el port de Ori de Nintendo Switch, pero eso no fue gratis y seguramente solo lo permitieron porque el título era muy pequeño y no haría nada de ruido. Nuestro próximo juego tiene una enorme visión en donde queremos que todos puedan jugar entre todos, en todos los sistemas, y en donde Moon sea dueño de la IP y la podamos guiar hacia la mejor dirección posible para hacer felices a todos sin tener que negarles la experiencia por cuestiones de negocios.”

Mahler también mencionó que él sentía que Xbox no se estaba portando de acuerdo a su ideología de “no tener paredes ni límites artificiales”, esto debido a que “la competencia tampoco estaba haciéndolo”.

Nota del editor: Los comentarios de Mahler tienen sentido hasta cierto punto, ya que sí, como usuario de PlayStation, mi única alternativa era descargar Ori en PC. Por suerte yo tenía esta alternativa, pero hay muchos allá fuera que solo cuentan con una consola y se tuvieron que perder de esta increíble experiencia.

Via: Resetera