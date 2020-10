Devolver Digital adquiere Croteam, creadores de Serious Sam y The Talos Principle

Dentro de la escena independiente, el nombre de Devolver Digital es muy sonado. Esta compañía se ha encargado de publicar algunos de los juegos más aclamados fuera de la escena AAA en los últimos años, y el día de hoy han anunciado la compra de Croteam, el estudio detrás de series como Serious Sam y The Talos Principle.

Desde la concepción de Devolver Digital, la relación de estos dos estudios ha sido bastante buena, y han colaborado en la creación y publicación de muchos juegos más. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Croteam y Devolver Digital se han asociado en docenas de juegos, desde la frenética serie de Serious Sam, hasta el galardonado The Talos Principle en PC, consolas, plataformas de realidad virtual y móviles. Se podría decir que hemos estado saliendo durante tanto tiempo que decidimos seguir adelante en nuestra relación y casarnos.”

En cuanto al futuro entre estas dos compañías, se ha mencionado que ya está en desarrollo The Talos Principle 2, veremos más entregas de Serious Sam, y actualmente Croteam se encuentra trabajando en una nueva IP. Esperemos tener más noticias sobre estos estudios en un futuro. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Serious Sam 4 aquí.

Vía: Devolver Digital