Review – Serious Sam 4: Planet Badass

¿El regreso de un clásico?

La industria de los videojuegos nos ha dado grandes sorpresas estos últimos años, y muchas franquicias que creíamos muertas han regresado de manera espectacular. No cabe duda alguna que la nostalgia vende, pues muchos de los remakes/remasters que tenemos hoy en día han gozado de un enorme éxito durante sus respectivos lanzamientos. Pareciera que el 2020 es el año perfecto para revivir franquicias, pero ¿es Serious Sam una de ellas? El último título principal de esta saga salió en 2011, así que nueve años más tarde Sam está de vuelta para hacerle la vida imposible a los diferentes aliens, demonios y entes sobrenaturales que quieren acabar con la Tierra. ¿Vale la pena esta cuarta entrega? Te lo decimos todo en esta reseña.

Sam, te buscan en 2009

Serious Sam 4 plantea una premisa sumamente básica: los aliens han invadido la Tierra y Sam es el único capaz de detenerlos. ¿Por qué? Pues porque es Sam, así de fácil y sencillo. No, pero hablando en serio, pareciera que la historia empezará a la mitad, es decir, solo nos sueltan en medio de toda la acción con el objetivo de acabar con cualquier enemigo que se nos ponga enfrente. La verdad es que nadie juega Serious Sam por la historia, así que no importa demasiado que este apartado no esté tan refinado, pero a continuación te hablaré de algo que sí me sorprendió bastante, y no de una buena manera.

Vi los tráilers de Serious Sam 4 antes de que saliera, y las gráficas se me hicieron… simples. Vaya, no me sorprendían ni nada por el estilo, pero se veían lo suficientemente decentes. Qué equivocado estaba. El producto final, incluso en configuración alta, es horrible, simplemente horrible. No hay excusa para que Serious Sam 4 se vea tan mal, y ciertamente no luce como un juego perteneciente a esta generación, ni mucho menos a estos tiempos.

Los modelos de personaje son atroces, con animaciones faciales prácticamente inexistentes. Conozco juegos de PlayStation 2 que se ven mucho mejor, y no, no es una exageración. Además de los personajes, los niveles son realmente sencillos y con muy pocos detalles, además deque no hay mucho qué hacer en ellos, aunque en ocasiones se nos presentará algún objetivo secundario que podemos completar por armas, gadgets y demás cosas.

La campaña de Serious Sam 4 se divide en 16 niveles, cada uno de ellos durará entre 30 y 45 minutos de terminar, dependiendo de si haces o no los objetivos secundarios que te mencionaba previamente. Cada nuevo nivel nos introducirá nuevos enemigos y armas, pero nuestro objetivo siempre será el mismo: ir de Punto A a punto B acabando con cualquier monstruo que se nos ponga enfrente. Para hacerlo, Sam contará con un amplio arsenal de armas y gadgets que iremos desbloqueando en el transcurso de la historia, así como diferentes accesorios con los cuales podremos personalizar nuestro equipo.

Si no mal recuerdo, son casi 15 armas en Serious Sam 4, pero antes de que te emociones, lamento decirte que el disparar es algo que también se siente bastante feo. Es difícil de describir concretamente, pero digamos que las armas del juego se sienten como si dispararan balines, la potencia de cada una no está reflejada de buena manera, y según el sistema de físicas de Serious Sam 4, una bala hace el mismo daño a un metro de distancia que a 100, así que no te preocupes, puedes utilizar una escopeta durante toda la campaña sin ningún tipo de penalización.

Además de las armas, también hay una gran variedad en cuanto al tipo de enemigos que enfrentaremos y vaya que Serious Sam 4 se alocó muchísimo en esto. No solo nos estaremos enfrentando a alienígenas montados en exoesqueletos robóticos, sino que también hay demonios, esqueletos vivientes, mutantes, zombies, vampiros y una rara especia de hombre lobo. ¿La mala noticia? Casi todos siguen el mismo patrón de ataques y movimientos, aunque claro, con algunas excepciones. Lo cierto es que no hay una estrategia definida para ninguno de ellos, y la misma técnica de correr y disparar funciona de igual manera en todos. Hay una mecánica muy interesante que te permite montar a ciertos enemigos, pero este depende del enemigo y si tienes o no desbloqueada la habilidad requerida. Sí, hay un árbol de habilidades en Serious Sam 4 y a continuación te platico un poco más sobre éste.

Gracias a un sistema conocido como S.A.M. Points podremos invertir puntos de habilidad en diferentes modificaciones para Sam. Lo interesante es que dichos puntos no se te otorgan de manera automática, es decir, los tendrás que encontrar tú esparcidos en los niveles o como recompensas por completar objetivos secundarios. Tranquilo, no son muy difíciles de encontrar y la estructura sencilla de los niveles te permitirá toparte con ellos sin muchas complicaciones.

Este árbol de habilidades no es cosa del otro mundo, y la mayoría de los cambios son beneficios pasivos. Por ejemplo, una habilidad te permitirá conseguir munición cada que mates a un enemigo, mientras que otra te permitirá recibir puntos de vida por cada ejecución cuerpo a cuerpo que realices.

Si te gustan los juegos coop te tengo una buena noticia, pues es posible jugar la campaña de Serious Sam 4 con hasta cuatro amigos online. No sabría decirte qué tan bien funciona, pues yo jugué principalmente solo, pero quiero asumir que debería correr sin muchos problemas.

Bugs, bugs y más bugs

No sé ni por dónde empezar aquí. Serious Sam 4 está repleto de bugs, y no hubo nivel en el que no me encontrará con alguno. De entrada, hay texturas que de plano ni siquiera cargan, y esto suele ser mucho más notable en cinemáticas. La iluminación del juego también es otro factor que no funciona muy bien, y en una ocasión que tuve que salir de un edificio, las sombras se buggearon en mi arma, provocando que ésta se viera completamente en negro.

En otra instancia iba corriendo hacia el objetivo, cuando de repente caí a través del piso y después morí, cosa que evidentemente no debía pasar. En el audio también hay problemas, pues muchas veces ni siquiera se escucha la voz de un personaje cuando está hablando, además de que los subtítulos no siempre aparecen en pantalla.

Sus desarrolladores dijeron que tienen planeado un parche día uno para el juego, así que muchos de estos problemas podrían solucionarse antes de que el producto llegue al mercado, pero la verdad es que ningún parche o actualización puede corregir el desastre que es Serious Sam 4.

Un desastre por donde lo veas

La verdad es que no se para quién está dirigido Serious Sam 4. El juego toma muchos elementos de otras entregas en el género de los FPS, y en lugar de mejorarlas, las empeora. Prácticamente cada apartado del juego es un desastre; una historia llena de malos chistes y vergonzosas cinemáticas, un combate con armas que se sienten como de juguete y bugs que te provocarán cerrar el juego y no volverlo a tocar nunca.

Si hay un elemento rescatable de todo esto es que, tal vez y solo tal vez, Serious Sam 4 pueda ser divertido con amigos. Es ese tipo de juegos en el que puedes apagar tu cerebro y disfrutar de algún podcast o programa de fondo mientras matas demonios y otras entidades malignas sin parar, aunque es evidente que la diversión no durará mucho.

Serious Sam 4 está lejos de ser un buen juego de disparos en primera persona y me cuesta muchísimo trabajo recomendarlo incluso para los fans del género.