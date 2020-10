Se habría filtrado la fecha de lanzamiento de Overwatch 2

El año pasado, Blizzard anunció Overwatch 2 para la actual generación de consolas, y un año más tarde, seguimos sin tener información alguna sobre este anticipado título. Debido a la falta de novedades, pareciera que el juego todavía está muy lejos de su fecha de lanzamiento, sin embargo, de acuerdo con información de un confiable filtrador, su llegada estaría más cerca.

Vía Twitter, el prominente filtrador conocido como Metro sugirió que los rumores sobre el retraso de la nueva temporada de la Overwatch League se deben a que ésta pueda debutar junto a Overwatch 2, es decir, en algún punto de febrero de 2021.

Overwatch 2 release news! 🤠

Rumors of the next OWL season being delayed until April to make sure they can launch with OW2 suggest that the expected beta or even full release of the game around Blizzcon in February 2021 is very likely!

— Metro (@Metro_OW) October 18, 2020