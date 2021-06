Devolver Digital confirma fecha de su presentación en E3 2021

Devolver Digital, uno de los publishers más extrovertidos de la industria, estará de regreso este año con su propia presentación en E3 2021. Tras un largo rato de silencio finalmente han confirmado cuándo podremos disfrutar de su conferencia y solo podemos esperar que sea tan… interesante, como la de años anteriores.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Devolver publicó lo siguiente:

The future begins again on June 12. pic.twitter.com/uP6H7Q5e1n

— Devolver Digital (@devolverdigital) June 2, 2021