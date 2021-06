Breath of the Wild 2 es tendencia en Twitter por la siguiente razón

El día de hoy, Nintendo finalmente confirmó cuándo y a qué hora llevarán a cabo su Direct especial por E3 2021, lo cual provocó todo tipo de reacciones entre los fans. Por supuesto, ya hay mucha especulación sobre los juegos que la Gran N mostrará durante el evento, y uno de los más solicitados por la comunidad es The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

En Twitter, los fans del juego hablaron tanto de él que se volvió tendencia, y lo que la gran mayoría de estas personas quiere ver, más que otro teaser o fecha de lanzamiento, es un primer vistazo a su gameplay. Acá te compartimos varios de estos tweets:

“Ayúdenme a invocar un gameplay y fecha de estreno para Breath of the Wild 2.”

Help me summon Breath of The wild 2 gameplay and release date! https://t.co/4I9er3L0wy — Mightykeef (@MightyKeef) June 2, 2021

“Yo invocando Breath of the Wild 2 para E3 2021.”

Me summoning Breath of the Wild 2 for 2021 E3 pic.twitter.com/gyhwXpAwGV — Zelda Gif World (@GifZelda) June 2, 2021

“Cuando ves que Breath of the Wild 2 es tendencia pero no por un anuncio de Nintendo, solo por gente esperanzada.”

When you see Breath of the Wild 2 trending but it’s not a Nintendo announcement, just people being hopeful pic.twitter.com/kEXxGBd0r7 — Mariana, Mother of Cats 👸🏻🐈 (@joiedeslivres) June 2, 2021

Como te decía antes, Nintendo no dijo exactamente los juegos que presentarán en su Direct de E3. Fuertes rumores y pistas sugieren que un nuevo modelo del Switch sería presentado esta misma semana, y en E3 veremos juegos corriendo en este hardware, pero repito, esto no ha sido confirmado.

