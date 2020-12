Desarrolladores de PlayStation revelan cuáles fueron sus juegos favoritos del año

Sobra decirlo, pero vaya que el 2020 resultó ser un año bastante caótico. La industria del entretenimiento en particular sufrió un golpe verdaderamente fuerte, pero a pesar de todo, nadie puede quejarse por todos los grandes lanzamientos que recibimos en los últimos 12 meses. Ahora, varios desarrolladores de Sony han elegido a sus favoritos y acá te los compartimos.

Fueron muchísimos juegos, y en la siguiente lista publicaremos cada uno de ellos con su respectivo número de votos por los desarrolladores de PlayStation entre paréntesis:

– Call of Duty: Warzone (2 votos)

– Demon’s Souls (3 votos)

– DOOM Eternal (1 voto)

– Fall Guys (2 votos)

– Ghost of Tsushima (5 votos)

– Ikenfell (1 voto)

– Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (1 voto)

– No Man’s Sky (1 voto)

– The Last of Us Part 2 (6 votos)

– Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (1 voto)

– Persona 5 Royal (1 voto)

– Streets of Rage 4 (1 voto)

– Final Fantasy VII Remake (1 voto)

Y por último, pero no menos importante, Hermen Hulst, presidente de Sony Worldwide Studios, eligió a TLOU 2 y Ghost of Tsushima como sus dos juegos favoritos de todo 2020.

Fuente: PlayStation