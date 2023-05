Desaparece juego de alineación de PS Plus para mayo

Story of Seasons: Friends of Mineral Town había sido confirmad previamente para llegar al servicio de suscripción PlayStation Plus durante la próxima semana a través de su nivel Extra, pero ahora parece que esos planes han sido cancelados. Sony actualiza el nivel Extra de su servicio de suscripción PlayStation Plus aproximadamente una vez al mes, agregando una serie de juegos al catálogo mientras retira algunos títulos de la lista también.

El próximo martes 16 de mayo será un día importante para los suscriptores de PlayStation Plus Extra. Algunos juegos destacados se eliminarán ese día, como el juego Spider-Man de Insomniac, pero también se agregarán títulos importantes. Algunos de los nuevos juegos de PS Plus Extra que llegarán el 16 de mayo incluyen la exclusiva de PS5 Ratchet & Clank: Rift Apart y el juego del día uno Humanity, pero parece que Story of Seasons: Friends of Mineral Town ya no forma parte del catálogo.

Sony anunció inicialmente 19 nuevos juegos de PS Plus Extra para mayo de 2023, y Story of Seasons: Friends of Mineral Town estaba entre ellos. Sin embargo, Sony ha actualizado su publicación en el blog donde anunció los nuevos juegos de PS Plus Extra para mayo de 2023, eliminando cualquier mención de Story of Seasons: Friends of Mineral Town en el proceso. No se ha dado ninguna explicación sobre por qué se ha eliminado Story of Seasons de la lista de PS Plus Extra, y es poco probable que se proporcione una.

Esto probablemente frustrará a los suscriptores de PS Plus Extra que estaban ansiosos por jugar Story of Seasons: Friends of Mineral Town a través de su suscripción. Por otro lado, aún debería haber muchos juegos nuevos para jugar a partir del 16 de mayo. PS Plus Extra recibirá un total de 18 nuevos juegos ese día, incluido el mencionado juego del día uno, Humanity, que parece ser bastante impresionante según lo que se ha mostrado hasta ahora.

Quienes estén suscritos al nivel Premium de PS Plus tienen aún más por esperar el 16 de mayo. Los suscriptores de PS Plus Premium tienen acceso a todos los títulos disponibles a través de PS Plus Extra, además de juegos clásicos. Cuatro juegos clásicos llegarán a PS Plus Premium como parte de la actualización del 16 de mayo, y tres de esos títulos tienen su origen en la PSP. Los fanáticos han estado criticando a PS Plus Premium por la falta de juegos de PSP, por lo que la próxima actualización debería ser un gran avance en la dirección correcta. Sin embargo, aún queda mucho por hacer.

Vía: Game Rant

Nota del editor: No se pierden de mucho chicos, no se preocupen porque este juego desaparezca de la lista, preocúpense por la extraña razón por la que sucedió.