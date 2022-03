DBS: Super Hero tendrá su propia novela gráfica

El estreno de Dragon Ball Super: Super Hero está más cerca de lo que pensamos. Tras ser anunciada el año pasado, faltan únicamente un par de semanas más para que el largometraje llegue a cines nipones y cada vez se han ido revelando nuevos detalles sobre el proyecto. Ahora nos enteramos que este filme tendrá su propia novela gráfica para los fans que prefieren leer.

Dragon Ball Super: Super Hero will be receiving a light novel of its own.

Author: Masatoshi Kusakabe

Release: April 25th pic.twitter.com/XS4kn3CK4i

— Hype (@DbsHype) March 11, 2022