¡CUIDADO! Ya se filtró Sonic Frontiers

La próxima semana por fin estará disponible uno de los juegos más esperados del año. No, no me refiero a God of War Ragnarok, sino a Sonic Frontiers, el cual llegará a nuestras manos el 8 de noviembre. Sin embargo, algunas tiendas han comenzado a vender este título de forma anticipada, por lo que las filtraciones de la nueva aventura del erizo ya circulan en redes sociales.

De acuerdo con VGC, múltiples tiendas han ignorado la fecha de lanzamiento oficial de Sonic Frontiers, y han comenzado a vender el juego. Es así que múltiples personas ya tiene en su poder este título, y en lugar de mantener en silencio esto, han llevado a cabo varias transmisiones en vivo en Twitch, las cuales, por obvias razones, han sido eliminadas de forma inmediata.

Si bien algunos de los videos que ya circulan en Twitter han sido eliminados en cuestión de minutos, hay un par que siguen disponibles, aunque esto podría corregirse en un cualquier instante. Junto a esto, se menciona que una versión pirata de Switch se ha compartido rápidamente por internet.

Esto es algo que hemos visto durante esta temporada. Gotham Knights, A Plague Tale: Requiem y God of War: Ragnarok también sufrieron de filtraciones a causa de que las copias físicas llegaron a las manos de los consumidores antes de tiempo.

Por el momento, se desconoce si SEGA tiene pensado tomar cartas en el asunto, o dejar que este asunto continúe. Te recordamos que Sonic Frontiers llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 8 de noviembre. En temas relacionados, Sonic Team habla sobre la comparación con Breath of the Wild. De igual forma, ya hay fecha de estreno para Sonic Prime.

Nota del Editor:

Es lamentablemente que este tipo de cosas sucedan hoy en día. Hay muchas personas que esperan jugar Sonic Frontiers sin algún tipo de spoiler, y arruinarles las sorpresas es algo que no debería suceder. Por su parte, pronto podrán conocer mis opiniones sobre este título.

Vía: VGC