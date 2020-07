Crean consolas GameCube inspiradas por las Tortugas Ninja

El GameCube tal vez no haya tenido el éxito que Nintendo deseaba, pero la consola aún así tuvo un ciclo de vida bastante saludable, y con el paso de los años se ha convertido en una de las favoritas entre los fans. Gracias a su sencillo diseño, hemos visto unas transformaciones bastante interesantes, y la más recientes convierte a varios GameCube en las Tortugas Ninja.

Por medio de Twitter, el usuario 2ButtonHero, que también es dueño de una tienda retro, publicó su colección de GameCubes, los cuales ahora lucen como las Tortugas Ninja. Este usuario asegura que ya se ven mejor de como las encontró:

All done!

From battered, scratched up and discoloured GameCubes to the freshest TMNT cubes!

Even with the chips to the cases these are far better to look at now than they were before and even better than ending up in a landfill or stripped down for parts.#GamersUnite #tmnt pic.twitter.com/AFCHIsbG5u

— 2 Button Hero (@2ButtonHero) July 30, 2020