Control llegará a Xbox Game Pass para PC esta semana

Control fue agregado recientemente a Xbox Game Pass, pero únicamente para consolas. Ahora, Microsoft anunció que la obra de Remedy Entertainment también estará disponible en la versión de PC de Game Pass tan pronto como esta semana.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Game Pass compartió la siguiente información:

Things you can control in Control: see below​

Things you can’t control: your hype until it’s available in 4 days. pic.twitter.com/SfPGGqx18u

