Nintendo abre nueva cuenta oficial de Twitter, pero no te emociones

Nintendo normalmente comparte su información financiera cada trimestre. Estos reportes usualmente salen a la luz en el sitio oficial de la compañía, o se dan conocer por medio de los asistentes a las juntas de inversionistas. Ahora, el día de hoy se ha revelado que la empresa japonesa ha hecho la búsqueda de información más fácil, ya que han abierto una cuenta de Twitter enfocada solamente a compartir este tipo de datos.

Conocida como @NintendoCoLtd, esta cuenta compartirá la información financiera de Nintendo en inglés y japonés. De igual forma, aquí no habrá anuncios relacionados con juegos, y la interacción con los usuarios será mínima. Este es el mensaje que nos ofrece este perfil:

We’ve opened this Twitter account to deliver Nintendo Co., Ltd. corporate and Investor Relations news. Financial announcements and other corporate-focused information will be shared on this account. Please note that we will not respond to messages or inquiries.

— 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) January 18, 2021