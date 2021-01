La nueva actualización de Fall Guys tiene una increíble referencia a Super Mario 64

Sin noticias relacionadas con la cuarta temporada de Fall Guys, Mediatonic ha revelado que la actualización 3.5 para este battle royale ya está en camino. Aunque tampoco se ha compartido mucha información sobre esta nueva versión, sí se ha comentado que tendrá una gran referencia a Super Mario 64.

Uno de los nuevos elementos que se incluirán en la actualización 3.5 de Fall Guys, son la inclusión de Bert, Bort, y Bart, unos pingüinos que aparecerán en varios de los niveles temáticos de navidad. De esta forma, la cuenta oficial del juego ha publicado un video en donde vemos que las botargas tendrán la habilidad de cargar a estas hermosas criaturas de la naturaleza, y aventarlas por la borda de un nivel.

I guess I can tell you one thing about the Season 3.5 update…

We've added Bert, Bort, and Bart in to a few extra levels…

Which means you can finally do THE THING™ pic.twitter.com/HsvSq9bPpj

— Fall Guys ❄️ Season 3 Out Now! (@FallGuysGame) January 18, 2021