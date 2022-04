Xbox Game Pass no solo es una necesidad para aquellos con una consola de Microsoft, sino que también es muy importante para los usuarios de PC. Si cuentas con una computadora, pero aún no posees una suscripción a este servicio, no te preocupes, ya que Xbox está ofreciendo tres meses gratuitos de Game Pass. ¿Cómo? Bueno, solo necesitas haber jugado alguno de los lanzamientos más importantes de la compañía en el último año.

Por medio del sitio oficial del servicio, Xbox ha revelado que todos los jugadores de PC que jugaron Halo Infinite, Age of Empires IV o Forza Horizon 5 antes del 28 de febrero de 2022, podrán redimir un código para Game Pass en PC de tres meses de forma completamente gratuita en este sitio. Es importante mencionar que esta es una oferta que solo es válida para todos los que no poseen una cuenta a esta suscripción.

Did you play Halo Infinite, Forza Horizon 5, or Age of Empires IV on PC before 2/28?

To say thanks, we’re giving out 3 months of PC Game Pass for free to new members only at https://t.co/5Ci8bZ0gKm pic.twitter.com/wYZcWNZtCM

— Xbox (@Xbox) April 16, 2022