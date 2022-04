Shin Megami Tensei V supera el millón de unidades

Shin Megami Tensei V llegó al Nintendo Switch el pasado 12 de noviembre de 2022. Este título no solo recibió calificaciones positivas por parte de la crítica, sino que también tuvo un buen desempeño con el público. A cinco meses de su lanzamiento, Atlus ha revelado que este título ha superado el millón de unidades vendidas.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Atlus confirmó que Shin Megami Tensei V ha sobrepasado el millón de unidades vendidas. Para celebrar esto, Masayuki Doi, el diseñador de personajes del juego, ha compartido una nueva ilustración del Nahubino, el personaje principal de esta entrega. Esto fue lo que comentó la compañía al respecto:

Shin Megami Tensei V has sold 1 million units worldwide! ✨

Character Designer Masayuki Doi has created a special illustration to celebrate! Thank you so much for your support! #SMT5 pic.twitter.com/ZDKePUroZS

— Official ATLUS West (@Atlus_West) April 18, 2022