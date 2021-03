Compañía matriz de Rockstar finalmente responde a los rumores sobre GTA VI

Aunque Rockstar Games todavía no ha dicho nada al respecto, es evidente que ya se encuentran trabajando en la siguiente entrega de Grand Theft Auto. Durante años, han surgido un sinfín de rumores sobre su posible anuncio, su ventana de lanzamiento, sus protagonistas y cualquier cosa que se te ocurra.

Bueno, hace un par de días, Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, compañía matriz de Rockstar, habló sobre el futuro de la empresa y específicamente, sobre el potencial GTA VI. Ésto fue lo que dijo al respecto:

“Bueno, Rockstar no ha anunciado ningún nuevo juego y una vez que tengan un anuncio listo, serán ellos quienes lo den a conocer, así que probablemente no diré más y no creo que nadie hubiera esperado otra cosa.”