Call of Duty: Vanguard llegó a nuestras manos a principios de mes y, si bien este título es de calidad, la recepción no ha sido tan buena como en entregas pasadas. No solo las ventas fueron bajas, sino que en unos días estará disponible Battlefield 2042, lanzamiento que seguramente afectará aún más el desempeño del trabajo de Sledgehammer. De esta forma, se ha anunciado una prueba gratuita de Vanguard, justamente durante el arribo del nuevo Battlefield.

De acuerdo con el blog oficial del juego, entre el 18 y 22 de noviembre, todos los jugadores tendrán la oportunidad de disfrutar del multiplayer de Call of Duty: Vanguard de manera completamente gratuita. Solo es necesario ingresar a la tienda digital de preferencia, buscar “Vanguard Free Access”, descargarlo, y listo.

Considerando que Battlefield 2042 estará disponible el 19 de noviembre, esta claramente es una táctica para hacer que la gente no se olvide de Vanguard justamente cuando su competidor directo llega al mercado. Solo necesitamos esperar un par de días para ver si esta táctica funciona.

En temas relacionados, el codirector de Treyarch ha renunciado tras acusaciones de acoso sexual. De igual forma, aquí puedes checar nuestra reseña de este juego.

Nota del Editor:

Aunque es probable que esta prueba gratuita aumente los números de jugadores para Call of Duty: Vanguard, ni este título ni Battlefield 2042 lograrán competir contra el multiplayer de Halo Infinite, el cual no para de recibir alabanzas, y es la experiencia social del momento.

Vía: Call of Duty